Самолёт "ЮТэйр" не смог вылететь из Уфы из-за сломанных подкрылков

Пассажирский самолёт "ЮТэйр" не смог вылететь из Уфы из-за поломки подкрылков. На борту было 123 пассажира, место назначения — Сургут. Об инциденте сообщил зампредседателя Комитета по транспорту Альберт Сулейманов во время оперативного совещания Правительства Башкирии.

— При разгоне сработала сигнализация, и командир судна принял решение прекратить взлёт. В салоне находилось 123 пассажира, опасного груза нет, никто не пострадал, — пояснил чиновник.

Пассажиров вернули в аэропорт, где обеспечили едой и напитками. По данным местных СМИ, после десяти часов задержки самолёт с людьми направился в Сургут.