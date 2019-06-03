Почти 20% россиян пожаловались на снижение зарплаты за последний год

В исследовании принимали участие 1600 работающих граждан из всех типов поселений и социальных групп.

Более 18% работающих россиян заявили, что их заработная плата снизилась за последний год. Однако большинство граждан — 62,5% — заявили, что их доход не изменился. Такие данные приводятся в исследовании, которое провёл Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

В исследовании принимали участие 1600 работающих россиян из всех типов поселений и социальных групп.

— Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйства показывает, что экономическая ситуация в стране, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике, — отмечается в исследовании.

Среди тех, кто ответил, что их зарплата, наоборот, выросла, оказалось 19,2% респондентов. При этом 41,4% заявили, что выросла общая трудовая нагрузка. А больше половины россиян — 52% — отметили, что нагрузка осталась на том же уровне.

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