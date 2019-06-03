Прокурор потребовал взыскать девять млрд рублей с экс-главы Клинского района

В эту сумму входит почти 1700 объектов недвижимости бывшего районного главы, которые дополнительно включат в ранее поданный прокуратурой иск о взыскании имущества Постриганя на четыре миллиарда рублей.

Прокуроры потребуют через суд взыскать с бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя более 1,6 тысячи объектов недвижимости на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

— Генеральная прокуратура совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области завершила работу по выявлению на территории Российской Федерации активов бывшего главы Клинского района Московской области Постриганя А.Н., приобретённых на непредусмотренные законом доходы и в период его нахождения на муниципальной службе, — сказал Куренной.

Как пояснил представитель Генпрокуратуры, речь идёт об уточнении ранее поданного в Клинский городской суд иска на взыскание в пользу государства недвижимого имущества более чем на четыре миллиарда рублей.

— В том числе 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе. — Прим. Лайфа) кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей, 4 автомобиля, стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент уже отчуждённого ответчиками имущества, — добавил Александр Куренной.

По словам представителя надзорного ведомства, основанием для принятия данного решения послужили обнаруженные факты вовлечённости Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына. В том числе, как считают прокуроры, экс-глава района активно способствовал этой деятельности, используя свои властные полномочия.

— Поводом для уточнения иска также послужили установленные данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объёма имущества, зарегистрированного на них Постриганем А.Н. и его сыном для сокрытия от контролирующих органов, — заключил Куренной.

Напомним, в рамках ведения следствия суд арестовал имущество экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя 16 мая. Лайф выяснил, что одни активы Постриганя уже выведены из-под ареста и проданы, другие по факту так и не были арестованы и продолжают приносить выгоду его семье.