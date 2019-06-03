Прокурор потребовал взыскать девять млрд рублей с экс-главы Клинского района

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Прокурор потребовал взыскать девять млрд рублей с экс-главы Клинского района

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Фото © P ixabay.com

В эту сумму входит почти 1700 объектов недвижимости бывшего районного главы, которые дополнительно включат в ранее поданный прокуратурой иск о взыскании имущества Постриганя на четыре миллиарда рублей.

Прокуроры потребуют через суд взыскать с бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя более 1,6 тысячи объектов недвижимости на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Генеральная прокуратура совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области завершила работу по выявлению на территории Российской Федерации активов бывшего главы Клинского района Московской области Постриганя А.Н., приобретённых на непредусмотренные законом доходы и в период его нахождения на муниципальной службе, — сказал Куренной.

Как пояснил представитель Генпрокуратуры, речь идёт об уточнении ранее поданного в Клинский городской суд иска на взыскание в пользу государства недвижимого имущества более чем на четыре миллиарда рублей.

В том числе 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе.Прим. Лайфа) кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей, 4 автомобиля, стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент уже отчуждённого ответчиками имущества, — добавил Александр Куренной.

По словам представителя надзорного ведомства, основанием для принятия данного решения послужили обнаруженные факты вовлечённости Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына. В том числе, как считают прокуроры, экс-глава района активно способствовал этой деятельности, используя свои властные полномочия.

Поводом для уточнения иска также послужили установленные данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объёма имущества, зарегистрированного на них Постриганем А.Н. и его сыном для сокрытия от контролирующих органов, — заключил Куренной.

Напомним, в рамках ведения следствия суд арестовал имущество экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя 16 мая. Лайф выяснил, что одни активы Постриганя уже выведены из-под ареста и проданы, другие по факту так и не были арестованы и продолжают приносить выгоду его семье.

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