Легендарная Toyota Supra стала доступна для заказа в России

Три автомобиля из 22 представителей лимитированной модели выпущены в эксклюзивной ограниченной серии A90 Edition 1.

Дилеры Toyota в РФ начали принимать заказы на спорткар Toyota Supra, который возвращается на мировой рынок спустя 17 лет отсутствия. Как сообщает пресс-служба японского концерна, для россиян доступно только 22 экземпляра этой "горячей" новинки.

При этом три Toyota Supra выпущены в эксклюзивной ограниченной серии A90 Edition 1. Их отличают окрашенный матовой серой эмалью StormGray кузов, матовые диски 19-го размера чёрного цвета и салон, отделанный красной кожей.

Все "японцы" будут укомплектованы трёхлитровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил, активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской.

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