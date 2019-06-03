В МИД РФ опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы

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В МИД РФ опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы

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Фото © Flickr / Anyul Rivas

Работники "Ростеха" всё ещё находятся в стране и обучают местных техников ремонту и поддержанию боевых оружейных систем.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг сообщения о том, что российские военные специалисты покинули страну. Об их отзыве ранее писала американская газета The Wall Street Journal.

Это — очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности, — цитирует РИА "Новости" Владимира Заемского.

Он заверил, что работа продолжается с соблюдением имеющихся обязательств. Речь о каких-то сокращениях не идёт.

Напомним, российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу в конце марта на самолётах Ан-124 и Ил-62. По данным дипломатов в Каракасе, россияне были направлены для участия в двусторонних консультациях в сфере военно-технического сотрудничества.

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