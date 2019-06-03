В МИД РФ опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг сообщения о том, что российские военные специалисты покинули страну. Об их отзыве ранее писала американская газета The Wall Street Journal.
— Это — очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности, — цитирует РИА "Новости" Владимира Заемского.
Он заверил, что работа продолжается с соблюдением имеющихся обязательств. Речь о каких-то сокращениях не идёт.
Напомним, российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу в конце марта на самолётах Ан-124 и Ил-62. По данным дипломатов в Каракасе, россияне были направлены для участия в двусторонних консультациях в сфере военно-технического сотрудничества.
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