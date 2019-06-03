Сексуального маньяка с Урала приговорили к пожизненному заключению

Кроме того с преступника будут взыскивать компенсацию морального и материального ущерба, который он причинил своим 12 жертвам.

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима Дмитрия Баласова. За 22 года он годы он совершил десятки преступления сексуального характера в Екатеринбурге.

— Свердловский областной суд назначил Дмитрию Баласову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Кроме того с преступника суд постановил взыскивать компенсацию морального и материального ущерба, который он причинил своим двенадцати жертвам.

Первое своё преступление Баласов совершил в 1992 году, когда изнасиловал 15-летнюю девушку. Его также обвиняют в особо жестоком убийстве — мужчина 15 раз ударил ножом одну из своих жертв, а после задушил её поясом куртки. Последнее преступление маньяк совершил 14 сентября 2014 года. Тогда он попытался изнасиловать женщину, которой удалось отбиться.

Как ранее сообщал Лайф, преступника удалось задержать лишь 11 января 2018 года.