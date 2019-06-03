В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

В связи с празднованием Ураза-байрама 4 июня на ряде улиц Москвы будут действовать ограничения и перекрытия. Об этом сообщили Лайфу в транспортном комплексе столицы.

— Движение будет перекрыто 4 июня с 0:01 до 11:00 на ул. Дурова, ул. Щепкина (от ул. Самарской до Садового кольца), ул. Мещанской, ул. Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца), в Капельском пер. (от проспекта Мира до ул. Гиляровского), Выползове пер. в районе д. 7, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 4:00 до 11:00 движение перекроют по ул. Большой Татарской, Старому Толмачёвскому пер., Малому Татарскому пер., Клементовскому пер., Озерковскому пер., а с 6:00 до 8:00 нельзя будет проехать на автомобиле по ул. Кадырова и в Проектируемом проезде № 6417. Также на участке от ул. Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до ул. Отрадной с 4:00 до 11:00 перекроют две из трёх полос.

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, знаменует собой окончание 30-дневного поста в месяц Рамадан. Накануне дня разговения верующие выплачивают обязательную милостыню разговения — закят аль-фитр, а в утро праздника отправляются на коллективную молитву в мечети.