В Израиле скончался последний участник восстания в лагере Собибор

Бунт в Собиборе считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях.

В возрасте 96 лет скончался Семён Розенфельд, который был последним оставшимся в живых участником восстания в концлагере Собибор, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей русскоязычной странице в "Фейсбуке".

Розенфельд родился в 1922 году, в годы Великой Отечественной войны он служил в 150-м тяжёлом артиллерийском полку, попал в плен к нацистам, но сумел совершить побег из лагеря смерти Собибор и продолжить сражаться с врагом.

Восстание в Собиборе произошло 14 октября 1943 года, тогда большая часть узников вырвалась на свободу. Всего более 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти.

В прошлом году актёр и режиссёр Константин Хабенский снял фильм по мотивам восстания в лагере смерти.