Песков рассказал о попытках "шантажа" ПМЭФ-2019 из-за рубежа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о традиционных попытках шантажа Петербургского международного экономического форума из-за границы, однако мероприятие всё равно соберёт много участников.

— Каждый год некоторые стороны изо всех сил стараются <…> шантажировать этот форум. Однако в конечном итоге мы наблюдаем весьма успешное мероприятие, — сказал Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

Он также не согласен с послом США в РФ, который призвал бойкотировать форум.

Песков добавил, что в этом году на ПМЭФ приедут представители 75 стран, 270 компаний со всего мира, несмотря на попытки "шантажа".

У представителя Кремля также спросили, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, который сейчас под домашним арестом, принять участие в форуме, однако Пескову это неизвестно.

— Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников… Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело… Мы не знаем, какой характер оно носит, — подытожил пресс-секретарь президента.

Как уже сообщал Лайф, Петербургский международный экономический форум состоится 6–8 июня 2019 года.