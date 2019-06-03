Умер ведущий "Спокойной ночи, малыши" Геннадий Матвеев

Похороны заслуженного артиста России состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище Москвы.

На 74-м году жизни умер ведущий телепередачи "Спокойной ночи, малыши", актёр театра "Современная пьеса" и Центра имени Мейерхольда заслуженный артист России Геннадий Матвеев.

— 1 июня 2019 года на 74-м году ушёл из жизни артист театра и кино заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев, — сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Отмечается также, что актёр отличался требовательностью, профессионализмом и уважением к своим коллегам. Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище Москвы.

Матвеев играл в спектаклях, снялся более чем в 80 фильмах, среди которых "Товарищи полицейские", "Самара", "Человек-приманка", "Дельта". Популярность он получил также по работе в детской телепередаче "Спокойной ночи, малыши".