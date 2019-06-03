Девушка пыталась спасти умиравшего на её руках бойца спецназа ГРУ

Однако это было невозможно — удар ножом пришёлся прямо в сердце молодого человека.

Девушка убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина пыталась спасти умирающего возлюбленного. Об этом рассказали друзья погибшего Иван Шуханов и Егор Сергеев.

— Никита умер на руках у девушки, у Яны. Она пыталась сделать ему непрямой массаж сердца, — говорит Егор.

Но спасти Никиту было невозможно — удар ножом пришёлся прямо в сердце. Он скончался всего через пару минут. По словам ребят, Яна сейчас, скорее всего, находится с родителями Никиты. Девушка ещё не оправилась от шока и не в состоянии давать какие-либо комментарии.

Ранее отец погибшего Никиты Белянкина рассказал Лайфу, что установлены все участники драки.