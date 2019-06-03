Собянин открыл четыре новые станции метро Москвы

Градоначальник одним из первых проехал от "Некрасовки" до станции "Улица Дмитриевского".

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии столичного метро протяжённостью 6,9 км. Теперь для пассажиров доступны станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

— Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сказать, что мы совсем победили эту проблему, нельзя, но сегодня такой крупный, большой этап — запускаем первые четыре станции новой ветки метро. Первый этап, — отметил градоначальник.

По словам мэра, строительство остальных станций новой ветки столичной подземки идёт полным ходом. Собянин также выразил надежду, что до полного запуска Некрасовской линии, в которую войдёт всего восемь станций, осталось меньше года. Общая протяжённость ветки составит более 18 км.

После завершения церемонии открытия Собянин одним из первых проехал от "Некрасовки" до станции "Улица Дмитриевского".

Ранее сообщалось, что до конца года в Москве откроют минимум восемь новых станций метро.