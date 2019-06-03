Путин распределил гранты на проекты в сфере искусства и культуры

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о распределении грантов для поддержки проектов общенационального значения в сфере искусства и культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении лидера страны около ста проектов, которые занимаются производством фильмов, организацией выставок, мастер-классов и семинаров. Получатели грантов были отобраны по итогам конкурса, который состоялся в 2018 году.

Добавим, что гранты для поддержки таких проектов присуждаются каждый год.