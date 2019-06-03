СКР провёл обыски у подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Как уточнили оперативники, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

В рамках расследования дела об убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в массовой драке в посёлке Путилково Московской области оперативники провели обыски у подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.

— В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, — сообщили следователи.

Назначены различные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая, дактилоскопическая. Работники следствия изучают записи с камер наблюдения и кадры, снятые очевидцами.

Как сообщал Лайф, в массовой драке на севере Москвы погиб 35-летний бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего: по его словам, Никита пытался отстреливаться от нападавших. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело, позднее стало известно о первом задержании подозреваемого.