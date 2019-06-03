Соседка рассказала Лайфу о последних секундах перед смертью спецназовца ГРУ

Соседка погибшего сегодня ночью в Подмосковье бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина была с ним в последние секунды его жизни и до конца надеялась, что его смогут спасти. Об этом Светлана Соколова рассказала Лайфу.
— Мы не смогли помочь. Мы просто последние, кто держал Никиту на руках... Мы друг друга раньше не знали, просто оказались в ту секунду рядом, — говорит женщина.
По её словам, в тот момент ни она, ни сидевшая рядом девушка Никиты Яна не подозревали, что ранение столь опасное. Однако всё закончилось в считаные минуты — он умер.
Ранее сообщалось, что девушка бойца спецназа ГРУ пыталась спасти умиравшего на её руках возлюбленного.
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