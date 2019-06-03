Соседка рассказала Лайфу о последних секундах перед смертью спецназовца ГРУ

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Соседка рассказала Лайфу о последних секундах перед смертью спецназовца ГРУ

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Женщина вместе с мужем гуляли в районе, где произошла трагедия, и сразу подбежали к раненому Никите.

Соседка погибшего сегодня ночью в Подмосковье бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина была с ним в последние секунды его жизни и до конца надеялась, что его смогут спасти. Об этом Светлана Соколова рассказала Лайфу.

Мы не смогли помочь. Мы просто последние, кто держал Никиту на руках... Мы друг друга раньше не знали, просто оказались в ту секунду рядом, — говорит женщина.

По её словам, в тот момент ни она, ни сидевшая рядом девушка Никиты Яна не подозревали, что ранение столь опасное. Однако всё закончилось в считаные минуты — он умер.

Ранее сообщалось, что девушка бойца спецназа ГРУ пыталась спасти умиравшего на её руках возлюбленного.

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