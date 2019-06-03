Илон Маск раскрыл цену первого пикапа от Tesla

Илон Маск заявил, что первый электропикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов. В подкасте "Теслы" он заявил, что считает важным продавать надёжный электрический внедорожник за эту сумму.
— У вас должна быть возможность купить действительно отличный пикап за 49 тысяч долларов или даже заплатив меньшую сумму, — высказался Маск.
Предполагается, что без подзарядки пикап сможет проезжать от 650 до 800 километров и будет вмещать до шести человек. Базовая версия получит адаптивную пневматическую подвеску, фирменную систему полуавтономного управления Autopilot.
Несколько месяцев назад Tesla презентовал новый электрокар Y-SUV.
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