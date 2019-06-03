Илон Маск раскрыл цену первого пикапа от Tesla

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Илон Маск раскрыл цену первого пикапа от Tesla

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Коцепт пикапа от Tesla. Фото © behance.net / Emre Husmen

Если ожидания оправдаются, эта машина будет стоить меньше всех других продуктов компании.

Илон Маск заявил, что первый электропикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов. В подкасте "Теслы" он заявил, что считает важным продавать надёжный электрический внедорожник за эту сумму.

У вас должна быть возможность купить действительно отличный пикап за 49 тысяч долларов или даже заплатив меньшую сумму, — высказался Маск.

Предполагается, что без подзарядки пикап сможет проезжать от 650 до 800 километров и будет вмещать до шести человек. Базовая версия получит адаптивную пневматическую подвеску, фирменную систему полуавтономного управления Autopilot.

Несколько месяцев назад Tesla презентовал новый электрокар Y-SUV.

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