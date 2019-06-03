Илон Маск раскрыл цену первого пикапа от Tesla

Если ожидания оправдаются, эта машина будет стоить меньше всех других продуктов компании.

Илон Маск заявил, что первый электропикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов. В подкасте "Теслы" он заявил, что считает важным продавать надёжный электрический внедорожник за эту сумму.

— У вас должна быть возможность купить действительно отличный пикап за 49 тысяч долларов или даже заплатив меньшую сумму, — высказался Маск.

Предполагается, что без подзарядки пикап сможет проезжать от 650 до 800 километров и будет вмещать до шести человек. Базовая версия получит адаптивную пневматическую подвеску, фирменную систему полуавтономного управления Autopilot.

Несколько месяцев назад Tesla презентовал новый электрокар Y-SUV.