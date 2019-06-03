Работник Шереметьево запнул сигнальный конус на самолёт и лишился работы

Судя по кадрам с камеры наблюдения, поводом для такого развлечения была просто скука.

Сотрудник столичного аэропорта Шереметьево от скуки начал играть в футбол сигнальным конусом и пинком забросил его на крыло самолёта "Аэрофлота". После публикации кадров с камеры видеонаблюдения работник был уволен. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

На снятых кадрах видно, что, когда конус залетел на крыло, мужчина потерял к нему интерес. Поняв, что не сможет его достать, работник просто развернулся и ушёл.

Ранее Шереметьево пришлось оправдываться из-за задержек с выдачей багажа.