Банановая кожура едва не спровоцировала ДТП с автобусом и легковушкой в Казани

Водитель МАЗа закидал "Ладу" мусором из окна, а затем устроил "догонялки", создавая аварийную ситуацию на дороге.

Как сообщает паблик "Регион-116 | Казань", всё началось с банановой кожуры: водитель пассажирского автобуса, перекусив, выкинул её из окна. Мусор приземлился аккурат перед "Ладой" и едва не попал на лобовое стекло. Водитель легковушки сделал оппоненту замечание, а тот вместо извинений устроил "догонялки", создавая аварийную ситуацию на дороге.

— Автобус начал создавать для всех аварийную ситуацию своим агрессивным вождением, несмотря на полный салон людей, — комментирует ситуацию очевидец.

Вслед за кожурой от банана в окно "Лады" полетела бутылка и одноразовая посуда. Но затем легковушка перестроилась на другую полосу — подальше от неадекватного водителя МАЗа.

Видео с "мусорным" конфликтом на дороге сейчас горячо обсуждают в соцсетях. Пользователи призывали уволить шофера, который, по их словам, "забыл, что людей везёт".

— Мало того что мусор в окно кидает, так ещё и человеческими жизнями рискует, — пишут в комментариях жители Казани.

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