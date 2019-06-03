Банановая кожура едва не спровоцировала ДТП с автобусом и легковушкой в Казани

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Банановая кожура едва не спровоцировала ДТП с автобусом и легковушкой в Казани

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Водитель МАЗа закидал "Ладу" мусором из окна, а затем устроил "догонялки", создавая аварийную ситуацию на дороге.

Как сообщает паблик "Регион-116 | Казань", всё началось с банановой кожуры: водитель пассажирского автобуса, перекусив, выкинул её из окна. Мусор приземлился аккурат перед "Ладой" и едва не попал на лобовое стекло. Водитель легковушки сделал оппоненту замечание, а тот вместо извинений устроил "догонялки", создавая аварийную ситуацию на дороге.

Автобус начал создавать для всех аварийную ситуацию своим агрессивным вождением, несмотря на полный салон людей, комментирует ситуацию очевидец.

Вслед за кожурой от банана в окно "Лады" полетела бутылка и одноразовая посуда. Но затем легковушка перестроилась на другую полосу — подальше от неадекватного водителя МАЗа.

Видео с "мусорным" конфликтом на дороге сейчас горячо обсуждают в соцсетях. Пользователи призывали уволить шофера, который, по их словам, "забыл, что людей везёт".

Мало того что мусор в окно кидает, так ещё и человеческими жизнями рискует, — пишут в комментариях жители Казани.

Ранее Лайф рассказывал, как в Ростовской области автобус въехал в грузовик, среди пострадавших — дети.

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