Песков: В Кремле предпочли бы, чтобы у Калви не было проблем с законом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпочли бы, чтобы у американского инвестора Майкла Калви не было проблем с законом и он бы принял участие в ПМЭФ-2019. Об этом Песков сказал журналистам.

— Калви больше десятилетия на этом рынке, он очень активный инвестор, мы это знаем, поэтому, конечно, предпочли бы, чтоб у него не было проблем с законом, а он участвовал в Санкт-Петербургском экономическом форуме, но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе, — пояснил пресс-секретарь лидера страны.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Калви посетить ПМЭФ, если получит разрешение от следствия, Песков напомнил об определённых ограничениях в связи с домашним арестом. Он пояснил, что в Кремле не могут высказывать какие-то либо соображения на этот счёт.

Ранее Песков говорил, что в Кремле хотели бы видеть Калви среди участников форума, который пройдёт с 6 по 8 июня.

Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Сейчас американский инвестор под домашним арестом.