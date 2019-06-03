Житель Ейска зарезал мать и спокойно пошёл смотреть футбол

Тело погибшей обнаружил родственник подозреваемого, который пришёл к нему в гости.

В Краснодарском крае житель города Ейска в ходе бытовой ссоры в ночь на 2 июня зарезал мать кухонным ножом. Он нанёс женщине не менее четырёх ударов в область грудной клетки.

После произошедшего мужчина отправился в свою комнату смотреть футбол по телевизору. Ему предъявили обвинение в убийстве.

— Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также в отношении обвиняемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Погибшую обнаружил родственник мужчины, который пришёл к нему в гости. Он и вызвал отряд полиции и медиков.

Ранее Лайф сообщал, что сексуального маньяка с Урала приговорили к пожизненному заключению.