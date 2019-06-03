Кремль переадресовал СК вопрос об убийстве бойца спецназа ГРУ в Подмосковье

Никита Белянкин вступился за двух ребят, которых избивала толпа, и был смертельно ранен ножом в сердце.

Кремль не может давать комментарии по поводу убийства бойца спецназа ГРУ в Подмосковье, это вопрос к правоохранительным органам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Комментарии могут быть только от правоохранительных органов, это же не в Администрацию Президента вопрос, — пояснил он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об убийстве Никиты Белянкина.

Как сообщал Лайф, в массовой драке в Путилково погиб 35-летний бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей и был ранен ножом в сердце. Никита умер на руках у любимой девушки. Задержан первый подозреваемый.