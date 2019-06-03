Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-лидера Незалежной Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по Донбассу.
— 5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Кучмой со стороны Украины, — заявил Зеленский.
Как уже сообщал Лайф, ранее Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины. Свою позицию он объяснил тем, что расходится с Зеленским во мнении по ряду принципиальных для него вопросов.
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