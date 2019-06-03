Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Читайте также

Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

18

Фото © Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-лидера Незалежной Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по Донбассу.

5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Кучмой со стороны Украины, — заявил Зеленский.

Как уже сообщал Лайф, ранее Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины. Свою позицию он объяснил тем, что расходится с Зеленским во мнении по ряду принципиальных для него вопросов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×