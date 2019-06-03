Песков рассказал, что может стать основой для налаживания отношений с Украиной

Киев в первую очередь должен определиться со своей позицией по поводу минских соглашений, подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие шаги Москва ожидает со стороны Киева для улучшения двухсторонних отношений. По его словам, первый из них — соблюдение минских договорённостей.

— Об этом говорил Путин. Главное, сейчас определиться с отношением украинских властей к минским договорённостям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договорённости, — сказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что украинской стороне "ничего придумывать не нужно, всё написано на бумаге".

Ранее Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в переговорах по Донбассу из-за расхождений с новым президентом Украины Владимиром Зеленским во мнении по ряду принципиальных для него вопросов. Сегодня лидер Незалежной назначил Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по Донбассу.