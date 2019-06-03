В Индии потеряли связь с военным самолётом Ан-32

В Индии потеряли связь с военно-транспортным самолётом Ан-32, который вылетел из города Джорхата. На борту находится 13 человек, сообщает телеканал NDTV.

Ан-32 вылетел в 09:55 мск и в последний раз выходил на связь с диспетчерами в 10:30 мск, после этого он пропал с радаров.

На поиски направили истребитель Су-30 и военный самолёт С-130 "Геркулес". Уточняется, что на борту пропавшего Ан-32 — восемь членов экипажа и пять пассажиров.