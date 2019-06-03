К месту гибели бойца спецназа ГРУ в Подмосковье начали нести цветы

Мужчина скончался на месте. В ходе драки убийца нанёс ему удар ножом прямо в сердце.

Неравнодушные россияне решили почтить память убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина и начали приносить цветы к месту его убийства в Подмосковье. Именно там 35-летний мужчина вступился за совершенно незнакомых ребят, которых жестоко избивали толпой, и получил удар ножом прямо в сердце.

Как писал Лайф, Никита спустя всего пару минут умер на руках у любимой девушки. Яна до последнего пыталась его спасти.

Ранее сегодня стало известно о первом задержании подозреваемого. У всех причастных к потасовке провели обыски.