Саша Зверева обвинила Седокову в "подарке смерти" онкобольным детям

Фанаты обеих певиц выразили надежду, что те объединят усилия для борьбы с раком.

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева обратила внимание на сториз страницы певицы Анны Седоковой в "Инстаграме". Та показала целую тележку сладостей, которые она везёт в детский онкологический центр. Однако Зверева назвала сладости подарком смерти. На историю обратило внимание издание Starhit.

— Умоляю вас, никогда не возите онкобольным деткам вот такую медленную смерть. Раковые клетки питаются рафинированным сахаром. Помните это как дважды два, — ответила Зверева на сториз Седоковой.

В ответ Седокова решила забанить Звереву. Однако Саша не обиделась, а попросила разобраться в ситуации тех, кого это может касаться.

— Важно, чтобы мамы онкодетей вежливо передарили "подарок смерти" Ани кому-то, для кого это не может стать угрозой жизни, — написала Зверева.

Недавно главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн привёл печальную статистику, демонстрирующую рост количества больных раком в России.