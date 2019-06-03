Отец рассказал, как погибший спецназовец раньше спас девушку от насильника

Как рассказал отец Никиты Белянкина, будучи старшеклассником, его сын самостоятельно задержал преступника и отдал его полиции.

Алексей Белянкин — отец убитого в ходе массовой драки в подмосковном посёлке Путилково спецназовца ГРУ Никиты Белянкина — рассказал журналистам, что его сын никогда бы не прошел мимо совершаемого преступления или просто несправедливости. Более того, в его жизни уже был случай, когда Никите вместе с отцом пришлось разнимать драку незнакомых им людей. Однако настоящий подвиг Никита совершил ещё в школе — спас девушку от изнасилования.

— Ещё когда он в школе был, по-моему девятый или десятый класс, новогодние праздники, он защитил девушку от насильника. Поймал, сдал его в полицию. То есть это у него... (призвание. — Прим. Лайфа). Он и собирался работать на оперативной работе. Вот сейчас как раз хотел устраиваться, либо ОМОН, либо на оперативную работу. Хотел быть оперативником, — рассказал отец убитого спецназовца.

Как сообщал Лайф, в массовой драке недалеко от МКАДа погиб 35-летний бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего: по его словам, Никита пытался отстреливаться от нападавших. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело, позднее стало известно о первом задержании подозреваемого.