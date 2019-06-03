Сенатор назвал болезненными фантазиями желание Саакашвили стать Джобсом

Ранее бывший губернатор Одесской области заявил, что хочет стать "немножко Стивом Джобсом украинской политики".

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили неадекватно оценивает себя в окружающем мире, когда говорит о желании стать украинским Стивом Джобсом. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

— Обычно есть заведения, где очень много Джобсов, Наполеонов и прочих известных персонажей, которые находятся под наблюдением медиков. Господин Саакашвили — он человек креативный, и очень трудно всегда отличить, где проходит граница между его реальным отношением к действительности и его такими болезненными фантазиями, — полагает сенатор.

Также он отметил, что как бы Саакашвили ни старался быть новатором в той или иной области, у него это получается не очень успешно.

— У него был миллион возможностей проявить себя как новатор. И всякий раз, когда он за это берётся, получается в лучшем случае уже изобретённый велосипед, в худшем случае — что-нибудь то, что не едет, — добавил Морозов.

Ранее Михаил Саакашвили рассказал о последней встрече с Петром Порошенко и о том, как теперь живёт на Украине.