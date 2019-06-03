Трамп назвал мэра Лондона законченным неудачником

Американский лидер порекомендовал главе города сосредоточиться на борьбе с преступностью, а не на нём.

Президент США Дональд Трамп подверг жёсткой критике мэра Лондона Садика Хана, который выступал против его визита в Соединённое Королевство. Это стало ответом на слова градоначальника о том, что Трамп использует "фашистскую риторику".

— Садик Хан, который, по общему мнению, ужасно работает на посту мэра Лондона, делал глупые пакости в отношении приезда президента США — самого важного союзника Соединённого Королевства. Он законченный неудачник, ему следует сосредоточиться на городской преступности, а не на мне, — написал американский лидер.

Трамп сравнил Хана с бывшим мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, который тоже работал из рук вон плохо.

Дональд Трамп с семьёй прибыл в Лондон по приглашению премьер-министра Британии Терезы Мэй, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии. В ходе визита он проведёт переговоры с Мэй и сходит на торжественный ужин с королевой Елизаветой II.