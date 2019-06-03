Саакашвили не исключил, что скоро вернётся в Грузию

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Саакашвили не исключил, что скоро вернётся в Грузию

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Фото © Zuma/TASS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который 29 мая приехал на Украину, не исключил своего возвращения на родину. По словам экс-главы Одесской ОГА, это может произойти через месяц или три.

Через месяц или три месяца, — заявил Саакашвили в интервью ТСН.

Напомним, в Грузии на политика возбудили ряд уголовных дел и заочно приговорили к шести годам колонии по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20190603/1023772452.html

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