Саакашвили не исключил, что скоро вернётся в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который 29 мая приехал на Украину, не исключил своего возвращения на родину. По словам экс-главы Одесской ОГА, это может произойти через месяц или три.

— Через месяц или три месяца, — заявил Саакашвили в интервью ТСН.

Напомним, в Грузии на политика возбудили ряд уголовных дел и заочно приговорили к шести годам колонии по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили.

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