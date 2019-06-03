Саакашвили ответил на обвинения со стороны генпрокурора призывом похмелиться

Политик назвал главу надзорного ведомства чудовищем и отметил, что не обижается на него.

Бывший лидер Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает несерьёзными обвинения в предательстве, которые в его адрес высказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Политик заверил, что даже не знаком с олигархом Сергеем Курченко, о котором тот говорил.

— Я не думаю, что это серьёзно. Я думаю, что Юрий Витальевич должен похмелиться и пойти домой, — сказал Саакашвили в интервью ТСН.

Он добавил, что не обижается из-за оскорбления со стороны генпрокурора. По словам Саакашвили, у него вообще нет личных обид, когда речь идёт о Луценко и других чудовищах.

Суть обвинения заключалась в том, что Михаил Саакашвили якобы брал у олигарха деньги на организацию отстранения от власти на то время президента Петра Порошенко.

Ранее Саакашвили рассказал, что после возвращения на Украину живёт в не до конца отремонтированном одноэтажном доме без кухни.