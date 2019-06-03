Орешкин заявил, что пик инфляции позади

Министр отметил, что ожидает улучшения и других макроэкономических показателей в этом году.

Инфляция в России будет замедляться, а темпы роста экономики по итогам 2019 года могут оказаться выше 1,3%. Такой прогноз озвучил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Инфляция достигла максимума в марте — 5,3%, но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт замедляться. И экономический рост тоже начнёт к концу года ускоряться, — сказал он.

Согласно прогнозу МЭР, темп роста ВВП по итогам года составит 1,3%. По словам Орешкина, цифры могут оказаться лучше. Самое главное, как отметил министр, — продолжать работать по двум основным направлениям. Первое — это региональное, второе — инвестиционное.

Ранее Орешкин предоставил Путину "забытые" данные об импортозамещении.