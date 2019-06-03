Huawei приобрела российские разработки в сфере распознавания лиц

По сведениям газеты "Ведомости", российские технологии и патенты стоили Huawei от 40 до 50 миллионов долларов.

Китайская технологическая компания Huawei приобрела патенты, а также наняла команду разработчиков компании "Вокорд". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на осведомлённые о сделке источники. Российская организация уже много лет занимается разработкой технологий для распознавания лиц.

Дочерняя российская компания Huawei приобрела компанию "Игл софтлаб". А этой компании продал свои права на патенты и оборудование "Вокорд", сообщает издание. В "Игл софтлаб" переходит работать большинство сотрудников.

Компания "Игл софтлаб" была создана в конце 2018 года и, как обращает внимание издание, её основатели Любовь Кадейшвили и Владимир Кузьмичев являются однофамильцами одного из основателей "Вокорда" Алексея Кадейшвили и совладельца Вячеслава Кузьмичева. Миноритарные акционеры также продали свои доли в организации.

У самой китайской технологической компании сейчас большие проблемы на мировом рынке из-за санкций США. Из-за них Huawei сократила производство техники.