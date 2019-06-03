Задержан житель Челябинска, угрожавший взрывом дома

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Задержан житель Челябинска, угрожавший взрывом дома

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Фото © Pixabay

На место экстренно были направлены сотрудники МВД и регионального УФСБ, а также скорая помощь и спасатели.

Полицейские задержали мужчину, который грозился подорвать жилой дом, если ему не устроят встречу с "министром обороны Челябинской области". Об этом сообщает URA.RU.

— Поступило сообщение с пожеланием встретиться с "министром обороны Челябинской области", в случае отказа угрожал подорвать дом с помощью бытового газа, — уточнили в ЕДДС.

На место экстренно выехали сотрудники полиции и регионального УФСБ, скорая помощь и спасатели. Злоумышленник был задержан менее чем через полчаса после звонка. Сейчас ему предстоит объяснить, что он хотел рассказать "министру обороны Челябинской области", и узнать, что такой должности не существует.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области задержали мужчину, угрожавшего ножом пассажирам поезда.

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