Победительница сахалинского кадрового конкурса получила пост в Минздраве региона

Победительница кадрового конкурса "Команда Сахалинской области" Ирина Ведерникова назначена заместителем министра здравоохранения региона. Об этом сообщает в понедельник РИА "Сахалин-Курилы".
Конкурс, о котором идёт речь, проводился по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. Этой весной он был организован впервые, а во второй раз может пройти уже осенью этого года. Победителями "Команды Сахалинской области" были признаны 55 человек, причём несколько из них, как мы знаем, уже получили посты в органах власти. Так, в конце мая региональный Минсельхоз возглавил один из победителей Дмитрий Рева. А Татьяна Сачук, тоже из "Команды Сахалинской области", стала начальником отдела охраны окружающей среды АО "Управление по обращению с отходами".
Что касается нового замминистра здравоохранения, то Ирина Ведерникова прошла профессиональное обучение в школе управления "Сколково". Она рассказала журналистам, что участие в кадровом конкурсе помогло ей воплотить в жизнь мечту — вступить в команду нового губернатора.
"Команда Сахалинской области" — это кадровый проект для молодых профессионалов, которые хотят реализовать свой потенциал в родном регионе. Проводится по поручению врио губернатора региона при поддержке АНО "Россия — страна возможностей".
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