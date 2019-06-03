Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла чету Трампов — Дональда и Меланию — в Букингемском дворце. Президент США прибыл на территорию лондонской резиденции британских монархов на вертолёте.
Чету встретил наследник британского престола принц Чарльз с супругой Камиллой. У входа во дворец американского лидера и первую леди США поприветствовала Елизавета II.
Дональд Трамп с семьёй прибыл в Лондон по приглашению премьер-министра Британии Терезы Мэй, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
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