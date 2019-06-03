Кучма предложил объявить в Донбассе перемирие на время сбора урожая

Экс-президент Незалежной также сообщил о наличии вопросов, которые требуют законодательного урегулирования со стороны Киева.

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма предложит объявить перемирие в регионе на время сбора урожая. Об этом он сообщил на встрече с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

— Леонид Кучма отметил, что намерен инициировать прекращение боевых действий на время жатвы, — уточнили в администрации украинского лидера.

Во время встречи Зеленского и членов контактной группы Кучма также заявил о наличии вопросов, которые требуют законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, участники обсудили перспективы активизации переговоров по Донбассу и необходимые для этого шаги.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу.