Онищенко дал рекомендации москвичам, как пережить жару

По словам депутата Госдумы, в группе риска в жаркую погоду прежде всего находятся пожилые люди.

По возможности покинуть скорее город, надеть светлую одежду, обязательно накрыв голову, и больше пить — такие рекомендации москвичам и гостям столицы дал первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в преддверии надвигающейся на столичный регион 30-градусной жары.

— Все, у кого есть возможность, ускорьте выезд за город. Одежда желательно должна быть светлая, обязательно покрыта голова. Люди старшего возраста и дети — это две группы риска с точки зрения медицинских проблем, — заявил в интервью радио "Говорит Москва" Геннадий Онищенко.

Он добавил, что Москва — регион с повышенной влажностью, поэтому 30 градусов будут восприниматься тяжелее.

— Прежде всего обращаюсь к людям старшего возраста — изменить режим. Так называемую сиесту нужно взять на вооружение, — сказал Онищенко.

Ранее и в столичном Депздраве дали рекомендации, как комфортно перенести летнюю жару. В частности, специалисты посоветовали избегать употребления мяса, кофе, сладких напитков и алкоголя.

Отметим, по данным синоптиков, начиная со среды, 5 июня, большая площадь европейской части России окажется под влиянием антициклона. Дневная температура воздуха будет колебаться в районе 30 градусов, что на восемь-девять градусов выше, чем многолетняя норма в июне.