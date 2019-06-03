В Томске подростка на "ниве" смогли остановить только стрельбой по колёсам

Он ехал на большой скорости и игнорировал неоднократные требования сотрудников ДПС об остановке.

Полицейским Томска пришлось применить оружие, чтобы остановить несовершеннолетнего гонщика на "ниве".

Согласно сообщению на сайте УМВД по Томской области, в дежурную часть поступила информация об угоне автомобиля ВАЗ-21213. Правоохранительные органы ввели план "Перехват". Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, но водитель игнорировал их требования. Машина виляла из стороны в сторону, выезжала на встречную полосу.

— Водитель автомобиля ВАЗ-21213 на большой скорости скрывался от преследования патрульным автомобилем, игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, — сообщает УМВД.

В итоге инспектору пришлось применить табельное оружие. Он выстрелил два раза в воздух, а затем по колёсам автомобиля, пока он не остановился. Отмечается, что никто в происшествии не пострадал.

Несовершеннолетнего водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств. Водительских прав у него не оказалось.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС.