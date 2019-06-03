Жестокое нападение с тесаком в мэрии на Сахалине попало на видео

Момент нападения мужчины с огромным тесаком на сотрудника Департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска сняли камеры видеонаблюдения.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал Life Shot, видно, что злоумышленник в какой-то момент резко оборачивается и начинает бить тесаком сидящего в фойе сотрудника.
От неожиданности первые секунды никто из коллег не пытается его спасти, а нападающий продолжает бегать за жертвой и наносить удар за ударом. В итоге злоумышленника скрутили и отобрали оружие.
Ранее сообщалось, что мужчина хотел попасть на консультацию к мэру. Однако, услышав отказ, напал на одного из сотрудников городской администрации. Тот госпитализирован.
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