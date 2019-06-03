На Ямале расследуют загадочную смерть двух полицейских

В разных частях Ноябрьска обнаружили тела двух полицейских. Одного из них нашли в машине в районе Оболони, второго — в опорном пункте полиции на улице Изыскателей. Об этом сообщает местная телекомпания "Миг".

Причины смерти не раскрываются. "Ноябрьск 24" уточняет, что на телах обоих погибших есть признаки насильственной смерти.

Для расследования гибели в город направили группу сотрудников центрального аппарата МВД РФ. Добавим, оба правоохранителя перевелись в местный отдел Министерства внутренних дел около года назад.