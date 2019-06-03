Политолог о новой замглавы Минздрава Сахалина: Умеет вдохновлять и знает регион

Ирина Ведерникова является победительницей конкурса "Команда Сахалинской области". К работе она приступила 3 июня.

Политтехнолог Август Алена считает абсолютно оправданным назначение Ирины Ведерниковой заместителем министра здравоохранения Сахалинской области. По её мнению, как у человека, прошедшего через "горнило кадровых проектов", у Ведерниковой есть весь набор необходимых компетенций для этой должности.

— Ведерникова победила в проекте "Команда Сахалинской области", а до того прошла в финал конкурса "Лидеры России", где конкуренция очень высока, пройти туда очень непросто, тем более человеку, который развивал карьеру не в Центральной России, — рассуждает эксперт в беседе с Лайфом.

Более того, Август обратила внимание на тот факт, что одним из критериев для победы в конкурсах для молодых профессионалов является безусловное умение работать в команде. На её взгляд, именно такие кадры сейчас нужны, поскольку в управлении повсеместно внедряется проектный подход, поэтому очень важно уметь правильно подобрать людей и зажечь их своей идеей, а уже затем правильно их расставить на позиции и добиться от них исполнения.

— Поэтому мне кажется, что Ирина Ведерникова соответствует всем общим требованиям к специалисту. А ещё она прекрасно знает регион, потому что с начала 2000-х работает в крупных компаниях именно на Дальнем Востоке, — заключила собеседница Лайфа.

Напомним, что "Команда Сахалинской области" — это кадровый проект для молодых профессионалов, которые хотят реализовать свой потенциал в родном регионе. Проводится по поручению врио губернатора региона при поддержке АНО "Россия — страна возможностей".

Победителями были признаны 55 человек, причём несколько из них, как мы знаем, уже получили посты в органах власти. Так, в конце мая региональный Минсельхоз возглавил один из победителей — Дмитрий Рева.