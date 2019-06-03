В Архангельске четверо пойдут под суд за убийство после ссоры в ТЦ

Отец одного из участников конфликта решил разобраться с обидчиком сына, а затем замести следы.

Следователи Архангельска собрали доказательную базу на четырёх человек, которые, как предполагается, похитили и убили 18-летнего парня. Само преступление произошло ещё в прошлом году. Молодой человек ударил сверстника и его девушку в торговом центре.

— 18-летний потерпевший ударил молодого человека и его знакомую девушку, юноша позвонил своему отцу и попросил помочь уладить конфликт. 41-летний мужчина, воспользовавшись услугами автомобиля такси, подъехал на автомобильную стоянку торгового центра, схватил потерпевшего руками за одежду и против воли последнего поместил его в салон автомобиля, чтобы отвезти к себе домой, — сообщает региональное управление СК РФ.

Уже дома отец оскорблённого молодого человека и другие обвиняемые избивали молодого человека, обещали застрелить из ружья. А затем, побоявшись заявления в правоохранительные органы, задушили парня и попытались спрятать его тело, закопав на острове Краснофлотский.

На скамье подсудимых окажется 41-летний мужчина, его 36-летний друг, 18-летний сын и подруга последнего. Уголовные дела возбуждены сразу по нескольким пунктам нескольких статей УК РФ: "Похищение человека", "Убийство", "Угрозы убийством", "Незаконное хранение оружия", "Похищение паспорта."

Несколько дней назад Лайф сообщал, как убившая жителя Мытищ женщина решила сбежать с места преступления через окно по простыням и разбилась.