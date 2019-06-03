Польша и Израиль выразили протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу

Дипломаты напомнили о гибели десятков тысяч человек из-за преступлений националиста.

Послы Польши и Израиля — Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион — выразили протест мэру Ивано-Франковска из-за нового памятника одному из создателей и идеологов ОУН-УПА* Роману Шухевичу. Письмо опубликовало Посольство Польши в Киеве.

— Мы пользуемся возможностью опротестовать ваше решение и хотим напомнить детям Ивано-Франковска, их родителям и их бабушкам и дедушкам, что Роман Шухевич был персонально ответственен за то, что унёс жизни десятков тысяч равных себе — пулями, огнём, изнасилованием, пытками и другими зверскими методами — только потому, что они молились Богу на польском или иврите, — говорится в документе, размещённом в аккаунте дипмиссии в "Фейсбуке".

Цихоцкий и Лион напомнили, что выжившие после массовых убийств, ответственность за которые лежит на Шухевиче, остаются на Украине. Они также выразили готовность способствовать изучению детьми и студентами в Незалежной подлинной истории польско-украинско-еврейского наследия.

Ранее сообщалось, что глава "новой украинской церкви" назвал лидера ОУН-УПА Степана Бандеру "гением украинского национального и нациеобразующего духа".

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.