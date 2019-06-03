В Дагестане взорвалась "буханка", есть пострадавшие

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В Дагестане взорвалась "буханка", есть пострадавшие

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В Чародинском районе Дагестана взорвался УАЗ, так называемая буханка. По данным Лайфа, в машине сдетонировало газобаллонное оборудование.

<p>Фото © L!FE</p>

В машине была семья Мамаевых из семи человек. Ранения получили четверо из них. В автомобиле также ехала малышка 2018 года рождения, она не получила никаких травм, однако девочку всё равно поместили в больницу, так как её маму госпитализировали.

Стоит отметить, что от "буханки" практически ничего не осталось. После взрыва начался ещё и пожар.

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