В Дагестане взорвалась "буханка", есть пострадавшие

В Чародинском районе Дагестана взорвался УАЗ, так называемая буханка. По данным Лайфа, в машине сдетонировало газобаллонное оборудование.

В машине была семья Мамаевых из семи человек. Ранения получили четверо из них. В автомобиле также ехала малышка 2018 года рождения, она не получила никаких травм, однако девочку всё равно поместили в больницу, так как её маму госпитализировали.

Стоит отметить, что от "буханки" практически ничего не осталось. После взрыва начался ещё и пожар.