"Роскосмос" не будет создавать женский отряд космонавтов

Ранее о наборе претендентов на орбитальный полёт объявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что корпорация не будет создавать отдельный женский отряд космонавтов.

— Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд, — рассказал он.

Крикалёв отметил, что в российском космическом отряде исторически сложилось, что женщин меньше, чем в американском. И дело здесь не в "чрезвычайных" требованиях к женщинам, а в количестве претендентов.

Также он добавил, что в новом наборе в российский отряд космонавтов требования к мужчинам и женщинам будут похожие. Небольшая разница есть только в показателях физической подготовки.

Напомним, "Роскосмос" 31 мая объявил о новом наборе в отряд космонавтов. Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает в нём активное участие девушек.