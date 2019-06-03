"Роскосмос" не будет создавать женский отряд космонавтов

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"Роскосмос" не будет создавать женский отряд космонавтов

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Фото © Twitter/roscosmos

Ранее о наборе претендентов на орбитальный полёт объявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что корпорация не будет создавать отдельный женский отряд космонавтов.

Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд, — рассказал он.

Крикалёв отметил, что в российском космическом отряде исторически сложилось, что женщин меньше, чем в американском. И дело здесь не в "чрезвычайных" требованиях к женщинам, а в количестве претендентов.

Также он добавил, что в новом наборе в российский отряд космонавтов требования к мужчинам и женщинам будут похожие. Небольшая разница есть только в показателях физической подготовки.

Напомним, "Роскосмос" 31 мая объявил о новом наборе в отряд космонавтов. Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает в нём активное участие девушек.

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