"Роскосмос" не будет создавать женский отряд космонавтов

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что корпорация не будет создавать отдельный женский отряд космонавтов.
— Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд, — рассказал он.
Крикалёв отметил, что в российском космическом отряде исторически сложилось, что женщин меньше, чем в американском. И дело здесь не в "чрезвычайных" требованиях к женщинам, а в количестве претендентов.
Также он добавил, что в новом наборе в российский отряд космонавтов требования к мужчинам и женщинам будут похожие. Небольшая разница есть только в показателях физической подготовки.
Напомним, "Роскосмос" 31 мая объявил о новом наборе в отряд космонавтов. Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает в нём активное участие девушек.
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