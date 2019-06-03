Лайф публикует фото с места взрыва "буханки" в Дагестане

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места взрыва газового баллона в автомобиле УАЗ в Дагестане. В так называемой буханке находилась семья из семи человек. На фото видно, что от микроавтобуса осталась лишь груда железа.
В результате взрыва машину буквально разорвало. На дороге валяются отдельные части кузова, салон выгорел полностью.
Остаётся только удивляться, что после такого мощного взрыва никто не погиб — четверо пассажиров получили различные ранения, оставшиеся трое, включая годовалую малышку, отделались без травм.
Ранее сообщалось, что на "Бизон трек-шоу" под Ростовом трактор влетел в группу журналистов.
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