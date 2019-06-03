Стали известны цены на внедорожный универсал Lada Granta Cross

"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж внедорожного универсала Lada Granta Cross, а заодно раскрыл цену на эту модель. Они стартуют с 554 900 рублей. Такова стоимость машины в базовой комплектации Classic.

Такой автомобиль оборудован 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач. При этом в машине есть обогрев зеркал, климатическая система, подушка безопасности водителя и аудиоподготовка.

Дороже выйдет Lada Granta Cross Luxe. Его цена — 618 900 рублей. У машины уже 106 "лошадок". Также в эту комплектацию входят обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, парктроники и т.д.