США за год потратят на пропаганду в России 2 млрд рублей

Именно такую сумму выделило Американское агентство по глобальным медиа на три СМИ.

Несмотря на заявления представителей Вашингтона о снижении финансирования некоторых, включая подконтрольных им, СМИ, ведущих работу на русском языке, фактически редакции получили денег даже больше, чем запрашивали изначально. Об этом свидетельствуют данные из отчётов Американского агентства по глобальным медиа (USAGM), отвечающего за распределение средств.

Отмечается, что радиостанция "Голос Америки" получит на это 9,08 миллиона долларов (около 600 миллионов рублей) вместо запрошенных 6,85 миллиона долларов. "Радио Свобода" — 10,5 миллиона долларов (примерно 686 миллионов рублей) вместо 8,4 миллиона долларов. Редакция "Настоящего времени" получит 12,44 миллиона долларов (более 800 миллионов рублей) вместо 5,3 миллиона долларов.

Отметим, Американское агентство по глобальным медиа является преемником Совета управляющих по вопросам вещания (BBG). Спонсирование всех вышеназванных и иных СМИ призвано продвигать выгодную Вашингтону точку зрения на происходящее.

Ранее Лайф разбирался, какие рекомендации подготовил влиятельный вашингтонский аналитический центр "Атлантический совет" по борьбе с "агрессивной российской кампанией дезинформации и пропаганды". А также зачем Госдеп создал специальный фонд для спонсирования антироссийских СМИ.