В истории с загадочной смертью полицейских на Ямале появилось ещё одно убийство

В квартире одного из убитых правоохранителей обнаружено тело его жены с огнестрельными ранениями.

История с загадочной смертью двух полицейских в разных частях города Ноябрьска получила трагическое продолжение — найдена мёртвой жена одного из убитых правоохранителей. Об этом сообщили Лайфу в Следственном управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

— В квартире обнаружено тело супруги участкового уполномоченного полиции с огнестрельными ранениями в области головы и туловища, — уточнил представитель ведомства.

Как сообщал Лайф, сегодня полицейского с огнестрельным ранением груди нашли в машине в районе Оболони в Ноябрьске. Примерно в это же время ещё одного правоохранителя с ранением головы обнаружили в опорном пункте полиции на улице Изыскателей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".